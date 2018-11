Do mund ta quajme kete dite si dita e perfundimit te nje periudhe ku e drejtuam vemndjen ne ceshtje me te thella me instiktive pasione dobesi dhe fobira

Sot Dielli eshte afer me Yjesine e qendrueshme Bungula

Bungula eshte nje Yll i dyfisht me ngjyre te bardhe ne potokalli dhe ndodhet ne kemben e majte te yjesise se Kentaurve

Sipas Ptolemeut Bungula eshte e natyres se Aferdites dhe Jupiterit por sipas Alvidas eshte e natyres se Marsit dhe Henes

Kalimi i Diellit afer Bungules ka rendesi te dyfishte

Nje variant sjell Fuqi pasuri dhe njohje apo ngritje mbas nje perpjekeje te fuqishmeparalelisht krijon xhelozi antagonizem armiqesi humbje dhe sakrifica

Ne marredheniet personale pavaresisht joshjes mund te kete ndryshime te papritura perballje apo ndarje

Dashi

Sot eshte nje dite ku mund te dilni fitimtar ne nje ceshtje ekonomike Rendesi ka te veproni me guxim ne te kundert mund te keni humbje

Demi

Partneri apo parnerja juaj do kene nje ngritje ne detyre apo do fitojne me shume pavaresi Kjo mund tju bej xheloz apo te humbni kontrrollin

Binjaket

Diskutime te ashpra ne lidhje me punen dhe detyren Mos lejnoni tju perdorin apo te bene jete te dyfishte pasi mund tju gjejne nje pike te dobet

Gaforrja

Ne Dashuri do jetoni momente joshese dhe mund te jeni te kerkuar Kujdes ne nje marredhenie te paqarte pasi do prishen ekuilibrat

Luani

Do perfundoj nje situate e lodhshme ne ceshtjet familjare apo ne nje biznes familjar Ne asnje rast mos kerkoni me shume se duhet per veten

Virgjeresha

Sot mund te merrni nje lajm qe do risi pritshmerit tuaja ne lidhje me planet dhe informacionet qe ju duhen Mund ta perdorni per mire ne te kundert mund tju pushtoj ankthi

Peshorja

Ne ceshtjet ekonomike mund te keni nje fitore pasi nje periudhe te gjate perpjekjesh dhe te ngriheni ne nje nivel me te larte

Akrepi

Nuk keni me kohe per te humbur Ka ardhur momenti per ndryshime te rendesishme ne jeten personale dhe ne planet per te ardhmen

Shigjetari

Mund ta quajme nje dite ku mezi do prisni te cel Dielli per ju Jeni ne momentet e fundit te nje perjekeje apo nje hap para suksesit

Bricjapi

Ne miqesite tujaja apo aleancat do shtohet edhe dikush qe ka synime te larta dhe qe mund tju shtyj per gjera edhe me te medha

Ujori

Do keni nje ndritje ne detyre ndoshta por edhe shume armiqesi nese kjo behet realitet Antagonizmi do jete i forte dhe nuk duhet te beni me shume armiq

Peshqit

Mund te ndermerni ne vendim per te ndryshuar stilin e jetes apo te jetoni ne nje vend tjeter dhe kjo duhet te behet tani dhe me vendosmeri