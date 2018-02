Fiksojeni mirë, ky është ‘skifteri’ që vjedh biçikletat në Tiranë

Rasti më i fundit është ai i një “skifteri” i cili hyn në një dyqan elektroshtëpiakesh në zonën e “21 Dhjetorit” në kryeqytet dhe me dy lëvizje të thjeshta vjedh një biçikletë.

Me disa lëvizje të shpejta ai vjedh biçikletën dhe largohet.

Ajo që i shqetëson qytetarët e këtij vendi është se realisht nuk ka një vend ku të përplasen për një hall që i zë derën.

Pronari i biçikletës i është drejtuar Komisariatit Numër 2 në kryeqytet për të bërë kallëzimin dhe për të dorëzuar kamerat e sigurisë që tregojnë qartë fytyrën e hajdutit e përgjigja që ka marrë ka qenë qesharake.

Djali shkruan për JOQ.al:

Pershendetje JOQ, me kane vjedhur dje biçikletën. Eshte e tipit cube gjermane gri e erret dhe ka kushtuar 800 euro. Pronari e ka lene brenda dyqanit te elektroshtepiakeve tek zona e 21 dhjetorit.Hajduti eshte ai me xhup te kuq, eshte bere denoncimi qe dje ne policine e komisariatit nr. 2 dhe pergjigjia e policeve sot ishte: te henen do filloj te hetoj, se oficeri ku eshte bere kallezimi dje e ka pushim deri te hënën.

Policet tanë behen hiena per te sekuestruar arkat me sallate te te vobektëve dhe jane pushim kur u kërkojmë ndonjë shërbim.

Nderkohe qe deri te henen hajduti mund ta shesë. Kush e shikon kete personin te kontaktoje ju lutemi.