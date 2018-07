Presidentja e Kroacisë, Kolinda Grabar-Kitarovic, ka treguar klas gjatë ndeshjes ndërmjet kombëtares së saj dhe Rusisë në çerekfinale të Kampionatit Botëror.

Skuadra ballkanike e eliminoi nikoqirin dhe u kualifikua në gjysmëfinale të turneut më të madh botëror të futbollit, ndërsa presidentja kroate e ka ndier nga afër gjithë atmosferën e nga fillimi deri në fund.

Russian Prime Minister Dmitri Medvedev suddenly regrets inviting Croatia's President Kolinda Grabar-Kitarović to watch the match in Sochi with him pic.twitter.com/lUs1HlTPR1 — Robert Mackey (@RobertMackey) July 7, 2018

Fillimisht, Grabar-Kitarovic tregoi kulturën e saj duke ia uruar kryeministrit rus golin e shënuar nga vendasit, ndërsa nuk u ndal së festuari kur realizonte përfaqësuesja e saj.

Një moment që është shpërndarë në masë të madhe në internet, është festa e Kolindas kur Kroacia e shënoi golin e dytë.

Ajo u ngrit në këmbë dhe i çoi duart lart përpara kolegëve të saj rusë.

Russian PM Dmitry Medvedev (right) is not amused by the celebration by Croatian president Kolinda Grabar-Kitarović (left in red & white) #RUS #CRO #WorldCup pic.twitter.com/gn0K1FX6Sd — Marcus Gilmer (@marcusgilmer) July 7, 2018

Sidoqoftë, më pas Rusia e barazoi rezultatin dhe presidentja kroate është dashur t’i presë penalltitë për t’iu gëzuar triumfit final.

Për më shumë, për dallim nga politikanët tjerë që shfaqen zyrtarë me kostume, Grabar-Kitarovic kishte veshur fanellën me simbolet e kombëtares kroate.

Superfan Kolinda Grabar-Kitarović making Medvedev feel like a stupid loser is everything #RUSCRO pic.twitter.com/JkYsVuTUEa — 🇵🇷 Davin Sweeney🇵🇷 (@davinsweeney) July 7, 2018