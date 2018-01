Femra, forma juaj e gjoksit tregon çfarë tipi jeni në seks

Gjoksi është një prej manifestimeve më joshëse të femrës. Shkenca ka vërtetuar se, gjoksi i femrave, përbën në radhë të parë një “ftesë” erotike ndaj seksit të kundërt.

Edhe pse nuk është i përfshirë drejtpërdrejt në aspektin e riprodhimit, ai gjithmonë përfaqëson thelbin e feminitetit dhe përbën një element të parezistueshëm erotik.

Forma e gjoksit do të përcaktojë gjithashtu natyrën e grave. Piero Lorenzoni, seksolog i njohur italian, mendon se mund të përcaktojë karakterin e një gruaje nga forma e gjinjve të saj.

Por jo vetëm, janë format ato që kanë paracaktuar se çfarë prirjesh seksuale ka femra.

Tërheqja e meshkujve nga gjoksi femëror nuk është thjeshtë çështje që lidhet vetëm me fertilitetin e saj. Ndonëse ka pasur shumë kumtime rreth asaj se çfarë e lidh kaq shumë mashkullin me gjoksin e femrës, ajo që duket se vijon të sfidojë gjithë këtë sipërmarrje është ajo çfarë Zigmund Frojd pohoi afro njëqind vite më parë, sipas së cilës mashkulli trashëgon këtë afri që nga amësia.

Është gjoksi i nënës kontakti fillimor i tij me botën, pse të mos jetë dhe më i themelti. Teoria e fundit mbi gjinjtë e femrave, është lançuar nga profesor Larry Young, në universitetin Emory të SHBA-ve. Ku sipas tij, tërheqja mashkullore ndaj gjoksit femëror është thjesht pasojë e evolucionit të njeriut. E lidhur me ndjesinë e hershme emocionale që lidh nënën me fëmijën, që nga momenti i ushqyerjes me gji. Kjo sjellje instinktive është e transmetuar edhe tek meshkujt, edhe tek femrat, dhe ndihmon për të forcuar lidhjen mes prindit dhe pasardhësve.

Në gjithë këtë adhurim, joshje dhe dalldie, grupmeshkujt ndahen në preferencat e tyre, ku vendin e nderit e zë gjoksi i madh. Është ky lloj gjoksi që gjithnjë ngas, që gjithnjë tërheq interesimin mashkullor. Përmasat nxisin zilinë thonë specialistët. Sipas Stuart Fischoff, profesor nderi ne Universitetin e California-s, meshkujt qe dashurojnë femra me gjoks te vogle, janë gjithnjë ne kërkim te një partnereje me te “sigurt”.

Është vërtetuar nga ana tjetër se femrat me gjoks te bëshëm mund te vene ne siklet, madje ne krize, te gjithë ato qe do te garonin se kush tërheq me shume vëmendjen mashkullore. Një eksperiment britanik i Ëestminster Univeristy, tregoi se meshkujt e uritur preferojnë femrat me gjoks te madh, ndërsa ata te ngopur preferojnë ato me gjoks te vogël. Megjithatë gjithçka është e diskutueshme.

Por edhe format e gjoksit janënjë kod që duhet deshifruar. Një domethënie shumë interesante fshihet në larminë e formave. Duket se janë format ato që tregojnë se cila është predispozita seksuale e një femre dhe pozitat e saja specilike.

I doni më shumë të ëmbla në formë limoni, të portokallit apo të të qershisë magjepsëse?

Me ndihmën e parashikimit sternomantik të formave dhe shenjave të gjinjve, që më parë mund të dini se çfarë dashnore qëndron afër jush. Vetëm në mënyrë diskrete shikojani gjoksin.

Sipas studimeve të psikologëve amerikanë, femrat me gjinj të mëdhenj dhe të rrumbullakëta, janë të prira për aventura dhe zbavitje, por nuk janë aq të hapura kur është në pyetje seksi.

Femrat, gjinjtë e të cilave kanë formën e limonit, parapëlqejnë flirtet, janë spontane dhe vetëkritike. Femrat me gjinj në formë ananasi janë tepër inteligjente, me potencial të madh për avancim në karrierë, por edhe shumë romantike. Femrat me gjinj në formë të dardhës janë më seksi nga të gjitha. Ato janë argëtuese, spontane dhe nuk mund ta paramendojnë jetën e tyre pa seks të përditshëm. Interesant këtu është edhe fakti, se këto femra janë edhe tepër religjioze.

Kush ka gjinj në formë portokalli nuk “shpërthen” në shtrat. Femra e tillë, ka vetëbesim dhe i di qëllimet e veta, mirëpo seksi pak i intereson. Më shumë është e interesuar për bisedime dhe për partneritet.

Femrat me gjinj të vegjël të rikujtojnë qershitë, janë argëtuese dhe shumë emocionale. Janë partnere të përsosura si për jetën e përditshme dhe për rutinën jetësore, po ashtu edhe për relaksim joshës dhe të paparashikuar. Frymën e tyre aventuriere e aplikojnë edhe në bërjen dashuri.