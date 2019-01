Fejesat me mblesëri janë një fenomen që i përket kryesisht një apo dy dekadave më parë, megjithëse nuk mund të themi se janë zhdukur totalisht edhe në ditët e sotme.

Historitë e jetës janë në ndryshme në çdo individ, nisur nga momentet e bukura e deri tek ato të dhimbshmet.

Rrëfimi i tyre nuk është i lehtë, i vlefshëm është mendimi që merr kur i rrëfen dikujt problemin tënd.

Në redaksinë e JOQ Albania, ka mbërritur rrëfimi i një vajze, e cila thotë se nuk ka kaluar një jetë të lehtë dhe gjithçka filloi pasi u fejua me mblesëri.

Ajo ka shkruar:

“Prsh JOQ, doja te ndaja dhe un historin time me ju. Km kalur nje femijeri te veshtir plot vuajtje e prb..

ne moshen 17 vjecare jm fejuar me deshiren time me ni person me prb fizik e pranova ashtu si ishte sps mu ka duk njeri i mirr .merreshim vesh per cdo gje po kjo nk zgjati shum..

pasi se fundmi km zbulu shum te verteta te hidhura se kam pas dit se ai qen i denuar per vjedhje apo se ka lujt bixhos.edhe se mka tradhetu…ai ka ni familje qe ctju them per mu jn kot qe diten qe km vaj me at shpi e deri sot qe jm 23 vjece nk mbaj mend te ken ber asgje per mua edhe nese i krk dicka do thon skemi ne nderkoh qe nuseve te tj qe i kan te ndara u japin..

nga un presin qe kudo qe tshkoj tu marr leje ,qe tu bej sherbim ,qe te hesht ndaj padrejtesive qe mbejn dhe ver8 km heshtur ee..dhe nga bashkshorti jm shuuum e zhgenjyer tn jemi njerez te rinj kemi deshir me pas ni shpi tbkr ,jetes me tmir ,veshje tbkr nk po them marke po dicka te kohes..

ai sben asgje nga kto i duken gjera koti esht akm me mentalitetin e par…nk kemi dal 1her tvetme per dark nk kemi ber as fejes as dasem as dtl e vajzes.e pse?

sepse prindrit e tij nk e shohin te arsyeshme ..un jm e vetedijshme qe qendroj shm me lart se ai eshe si pamje fizike edhe ne sjellje e cdo gje tj…ju flm per mendimet tuaja ….ofendimet kursejini ju lutem…klb … edhe un anonim si te tj.”/ JOQ