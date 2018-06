Federata e Futbollit të Kosovës pritet që së shpejti ta publikoj logon e re.

Para disa muajve, FFK-ja hapi një konkurs për dizajnin e logos së re, shkruan IndeksOnline.

Sipas rregullorës së UEFA-s, kjo logo duhet të publikohet pak para fillimit të Ligës së Kombeve.

“Kosovan Football” shkruan në faqen zyrtare të Twitterit, se përveç logos, FFK-ja pritet ta publikoj edhe sponsorin e ri.

Sipas tyre, katër markat më të njohura si Adidas, Nike, Puma dhe Macron nuk janë pjesë e kësaj befasie.

Kujtojmë që Liga e Kombeve nis nga muaji shtator, kurse Kosova si kundërshtar të parë do ta ketë Azerbajxhanin./IndeksOnline

Official: Kosovo Football Federatio will publish new logo and new technical sponsor ahead of Nations League, once UEFA approves the new design of the crest. pic.twitter.com/j8M7qlAZLc

— Kosovan Football🇽🇰 (@kosovanfooty) June 14, 2018