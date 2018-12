Lowry Hotel i tha lamtumirë të martën banorit të vet më të famshëm dhe me qëndrimin me të gjatë, Jose Mourinhos, pasi Manchester Unitedi e shkarkoi atë nga pozita e trajnerit.

Sikur Jose Mourinho ta pyeste Ed Woodwardin, “A mund të ma jepni edhe një sezon tjetër?” të martën në mëngjes, është e qartë se cila do të ishte përgjigja.

Manchester Unitedi sapo e emëroi Ole Gunnar Solskjaserin në pozitën e trajnerit të përkohshëm, deri në fund të sezonit, para se ta gjejë një trajner të ri afatgjatë, për ta ndryshuar operimin e futbollit në klub.

Por, dhe një institucion tjetër të Mançesterit e ka marrë rrjedha.

Vendim i Jose Mourinhos për të qëndruar në hotelin me pesë yje Lowry është dokumentuar shumë mirë, me natyrën e qëndrimit të tij të gjatë që pritet të shërbejë si metaforë për një qëndrim të parehatshëm dhe grindavec në një klub, në të cilin s’është ndier kurrë tamam si në shtëpinë e vet.

The perfect reward after a hard day of Christmas shopping, a festive afternoon tea!

Delicious sandwiches, cute sweets and all the tea you can drink! https://t.co/pTFjGmVoKS#LowryXmasTwist #Xmas #Christmas18 pic.twitter.com/dRHhpz9NSI

— The Lowry Hotel (@thelowryhotel) December 17, 2018