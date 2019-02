Zëvendëskryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj, ka pritur në takim njohës ambasadorin e ri të Turqisë në Kosovë, Cagri Sakar.

Limaj ka bërë me dije se në këtë takim kanë biseduar për zhvillimet politike në vend.

Përmes një postimi në llogarinë e tij në ‘Facebook’, Limaj ka bërë me dije se e ka njoftuar ambasadorin për angazhimet e Delegacionit Shtetëror për Bisedimet me Serbinë si dhe procedimin në Kuvend të platformës për dialog me Serbinë.

“Ambasadori turk ofroi përkrahjen e Turqisë për Delegacionin Shtetëror.

Diskutuam edhe për mundësinë e dinamizmit të aktiviteteve sidomos në aspektin ekonomik mes dy vendeve.

Falënderova ambasadorin për ndihmën e vazhdueshme që Turqia ka dhënë për Kosovën në vazhdimësi, e ne veçanti për ndihmën në konsolidimin e shtetit të Kosovës, njohjen e Kosovës në arenën ndërkombëtare”, ka shkruar Limaj në llogarinë e tij në ‘Facebook.

