Alketa Vejsiu është ndër moderatoret më të pëlqyera të ekranit.

Me një karrierë të gjatë televizive, Alketa është kthyer ndër personazhet publik më të dashur për shqiptarët dhe gjithashtu ndiqet shumë në rrjetet sociale, aty ku poston shumë foto e video të ndryshme.

Së fundmi ka ndarë me ndjekësit e saj një foto shumë të thjeshtë, por sigurisht që nuk mund të mungonin fansat kritikues.

Një fanse duke marrë shkas nga fakti që Alketa i ka gishtat e këmbës të gjatë, i ka shkruar që të gjithë i mbulojnë defektet, ndërsa moderatorja i shfaq ato.

Mirëpo Alketa sigurisht që këtë detaj që fansja ka kapur, nuk e quan aspak defekt, ashtu si të gjithë ne dhe i ka bërë një koment të gjatë siç mund ta lexoni më poshtë:

“tani po mendoja ; si t’ja bej qe te te mbyll barkun ty, se gishtat i kam ashtu sic i kam, te gjate si gjithe gjymtyret, edhe si gjuha ime e gjate qe s’duhet t’ja pertonte te gjithe atyre qe duan te marrin nje sharre e te mi presin! Gishtat e mi nuk jane dru qe priten per te bere zjarr Zonje e dashur! Une s’merrem me pamjen e grave, se jane vepra te Zotit te gjitha dhe secila eshte unike ashtu sic e ka bere natyra.

Por merrem me ato vidat mangut ne tru qe secila mund ti rregulloje! Kete po mund ta ndryshosh.

Ndoshta prerje a gishtave te mi do sherbente si zevendesim i vidave qe ju mungojne, por dua tju them qe jane shume te dobishme aty ku jane dhe une kujdesem shume qe te jene te pastra dhe te bukura sic i sheh ne foto! Kaq per Sot Rita! Te djele te mbare”, shkroi Alketa.