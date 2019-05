E nisi karrien qysh si fëmijë, e tani numëron suksese të shumta.

Ermal Fejzullahu talentin e ka trashëguar nga babai i tij i mirënjohur, këngëtari Sabri Fejzullahu.

Ai tashmë është ndër këngëtarët më të dashur për publikun, ku me zërin e tij të mrekullueshëm ka sjellur gjithmonë hite.

Përveç si këngëtar, Ermali, është edhe bashkëshort e baba i lumtur i tre fëmijëve.

Ndonëse është shumë i angazhuar në mbrëmje të ndryshme muzikore, ai shfaqet shpesh me ta, duke treguar se lumturohet me kohën që ndanë me familjen e tij.

Ai me bashkëshorten Arianen janë ndër çiftet më të këndshme, ku vazhdimisht janë pjesë e mediave ‘roze’ dhe ndër më të komentuarit.

E sot ata kanë një gëzim në familje, vajza e tyre Buna e ka ditëlindjen.

Për këtë ditë të veçantë, kështu e uruan prindërit Bunën:

Ndryshe, ata do të bëhen sërish prindër, ku janë në pritje të një vajze./Kosovarja/