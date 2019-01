Vitin e kaluar ka qenë tejet “IN” me projekte muzikore.

Këngëtarja, Era Istrefi edhe këtë vit ka paralajmëruar projekte e bashkëpunime të shumta me emra të njohur, shkruan lajmi.net.

Në rrjete sociale është mëse e ndjekur e në atë Instagram, numëron mbi një milion njerëz për të cilët poston vazhdimisht.

Ajo ka ndarë një video gjersa bën ‘twerk’, dhe vjen mjaft atraktive.

“Kur unë lëshoj muzikë, është shumë nxehtë, ju mbyt, thirri policët, zilja, zilja, e fitoj kupën”, janë fjalët e saj.

Era gjatë vitit që lamë pas mahniti publikun me performancën e saj në Kampionatin Botëror “Russia 2018”, me këngën “Live it up”, në duet me Will Smith dhe Nicky Jam.