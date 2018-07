Era Istrefi ka bërë një performancën mbresëlënëse në prag të finales së Kampionatit Botëror në Luzhniki Stadium në Rusi

Këngëtarja nga Kosova së bashku me Nicky Jam dhe Will Smith e kanë interpretuar himnin e ‘Kampionatit Botëror 2018’, “Live It Up”.

Nga treshja që interpretojnë hitin e këtij turneu, fillimisht doli në skenë Nicky Jam që më pas u shoqërua nga ylli shqiptar me famë botërore dhe më pas nga aktori hollivudian.

¡Arriba todos! ¡Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi llegan con Live it up! pic.twitter.com/SxN4CcPyuD — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2018

E veshur në mënyrë atraktive dhe me një performancë të mrekullueshme, Era arriti të bëjë për vete publikun në stadium dhe miliona shikuesit përmes ekranit.

Spektakli i ceremonisë përmbyllëse ka vazhduar edhe me yje të tjera, në mesin e tyre edhe legjenda braziliane, Ronaldinho.

Era Istrefi, Will Smith and Nicky Jam have been entertaining the crowd. #WorldCup pic.twitter.com/6vgD2f9ai3 — Airtel UG Football (@AirtelUFootball) July 15, 2018

Dhe pas ceremonisë përmbyllëse erdhi koha e momentit final të këtij turneu.

Franca dhe Kroacia u përballën para 81.000 tifozëve në Luzhniki Stadium në Moskë dhe miliona shikuesve që do ta ndjekin përmes ekranit.