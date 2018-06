Era Istrefi është në kulmin e karrierës muzikore në fushen ndërkombëtar.

Këngëtarja po shijon sukseset me këngën e fundit për kampionatin botëror, ku kishte sjell këngën “Live it Up”, ku bashkëpunoi me Nicki Jam dhe Will Smithin.

Pas këtij hiti botëror, bukuroshja është duke punuar në klipin e këngës së re të titulluar “Prisoner”, të cilin do ta publikon shumë shpejt.

Por, së fundi kanë filluar të qarkullojnë informacione se biondina është në lidhje dashurie me producentin e këngës ‘Live it up’, Diplo.

E gjithë kjo pasi që në pothuajse çdo postim të Erës në rrjetet sociale, producenti e shoqëron me “emoji” në formë zemre si dhe e pyet se kur do të kthehet.

Kjo gjë ka bërë fansat të mendojnë se mes producentit dhe këngëtares po ndodh diçka,por ende nuk është konfirmuar një gjë e tillë nga asnjëri nga të dy artistët.

Ndryshe, kënga e botërorit është shikuar mbi 55 milionë herë në YouTube.