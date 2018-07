Era Istrefi feston ditëlindjen e 24-të

Edhe pse e re në moshë, Era shquhet si një këngëtare tejet e suksesshme me hitet e shumta që ka krijuar.

Me rastin e ditëlindjes ajo ka pranuar një numër të madh të mesazheve të cilët edhe i ka falënderuar, teksa i bën dhuratë vetes një palë puma.

“Faleminderit për urimet, duke i blerë vetes ca dhurata”, ka shkruar ajo.

Theksojmë se Istrefi do të bëjë përmbylljen e Kampionatit Botëror “Russia 2018”, me këngën “Live it up”, në bashkëpunim me Will Smith dhe Nicky Jam.