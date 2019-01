Nëpërmjet një fotografie të postuar, Era Istrefi la të kuptohet se ndihet e vetmuar.

Këngëtarja Era Istrefi po e shijon suksesin e saj ndërkombëtar por pavarësisht se fama e saj ka arritur përtej Shqipërisë, mungesën e dikujt nuk po ia shuan,.

”Dua që ti të jesh këtu” shkruan pranë imazhit të fundit që Era e ka publikuar në Instastory por nuk ka treguar se kush po i mungon konkretisht.

Kujtojmë se sipas një njoftimi të fundit, thuhet se FIFA ka menduar të përzgjedhë artisten shqiptare si personazhin që do të këndojë në hapjen e “Kupës së Botës për Femra 2019”.

Lajmi.net ditë më parë e ka kontaktuar nënën e saj për të marrë ndonjë konfirmim në lidhje me këtë çështje por Syzana Tahirsylaj nuk e mohoj por as nuk e pranoj saktësisht se vajza e saj do të marrë pjesë në ceremoninë hapëse të “Kupës së Botës për Femra 2019”?.

Mirëpo si nënë ajo po vazhdon të mburret me sukseset e vajzës së saj, madje në kohën kur ajo performoi me Will Smith dhe Nicki Jam, Tahirsylaj e ka dhënë një prononcim për lajmi.net nëpërmjet të cilit e ka shprehur gëzimin e sukseseve të vajzës së saj.

”Për nder me te thonë të drejten qetash pak me ka ardh shpirti, jashtëzakonisht më pëlqeu rrushi.

Ndoshta është një muaj ditë që flej me idenë që miliarda njerëz njoftohen me Erën për mu është ndjesi teper e madhe, kjo nënkupton qe permes Eres bota njoftohet me nje vend te vogel qe vetem 10 vjet shtet eshte,, une kete e ndjej dhe e shijoj.

I falënderoj te gjithe gazetaret dhe mediat per mbështetjen dhe per krenarine besoj qe e kane ni ne shpirt.

I kisha lus qe gjithmonë ti kapin gjanat me shpirt dhe te jene te sinqerte me shkrimet e tyre dhe me vetveten” ishin fjalët e saj.

E nëse do të marrë pjesë apo jo Era në ceremoninë hapëse të “Kupës së Botës për Femra 2019”? mbetet ta marrim vesh shumë shpejtë./Lajmi.net/