Era Istrefi dhe Nora Istrefi janë në Greqi për një koncert.

Era Istrefi dhe Nora Istrefi do të performojnë në një nga koncertet më të mëdha në Greqi.

Motrat do të zbresin në skenën e ‘Colour Day Festival’ ku do performojnë bashkë me shumë artistë të njohur.

24 vjeçarja shfaqet shumë stil në fotot e publikuara ku shihet e veshur me një maicë transparente, ajo nuk ka harruar ta falënderoj as publikun për pritjen që i bën në kryeqytetin grek. /Lajmi.net/