Këngëtarja shqiptare, Enca Haxhia është në përgatitje të këngës së re.

Këtë e ka bërë të ditur vet artistja përmes një video të postuar në llogarinë e saj Instagram.

Ajo thotë që do të jetë hiti i kësaj radhe dhe se do të jetë bashkëpunim, por s’ka treguar se me cilin artist.

Ndryshe, Enca ka vite që s’ka sjellë ndonjë hit me çka në fillim hyri fuqishëm në tregun muzikor vendor./Indeksonline/