Enca bën atë që të gjithë e prisnin.

Ndonëse një kohë ishin miq shumë të mirë, por ka vite që Noizy dhe Enca nuk kan raporte të mira mes tyre.

E ftuar në emisionin ‘Xing’ Enca u bë pjesë e një lojës ku duhej ta bënte një zgjedhje mes Noizyt dhe bashkëpunuesit në këngën e fundit Muharrem Ahmeti.

Në mesin e dy këngëtarëve ajo zgjodhi Muharremin duke thënë:

“Si mund të krahasosh një portret bardhë e zi me një me ngjyra? Normal që do zgjedh atë me ngjyra”. /Lajmi.net/