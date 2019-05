Emina vendosi t’i jap flokët e saj donacion, “buzëqeshja në fytyrat e atyre njerëzve më bën të lumtur, për këtë arsyje i kam prerë” u shpreh ajo.

Modelja ka treguar edhe kësaj here pjesën e saj humane, duke menduar edhe për personat që vuajnë nga sëmundja e kancerit.

Ajo e kishte rastin në familjen e saj ku e di më së miri këtë ndjenjë të trishtë, shkruan Gazeta Express.

Pas fotos ajo publikoi edhe një video ku tregoi dicka më shumë;

Unë mendoj ndryshe.

Nuk mendoj se duhet të jesh ashtu si do që bota të të sheh ty.

Mendoj se duhet të jesh ai/ajo që e sheh veten.

Nëse është me flokë të shkurtëra atëherë le të jetë me flokë të shkurtëra.

Nëse është me flokë të gjata le të jetë me flokë te gjata.

E kam humbur nënën para 5vite e gjysmë siç e dinë shumica nga kanceri.

Pas 6 muajsh e sëmur, ndihesha në faj me flokë të gjata dhe të bukura, përderisa nëna ime ishte në kemoterapi dhe më kujtohet sesa e tmerrshme ishte per të të mos kishte flokë.

Vendosa ti pres flokët dhe t’i bëj donacion.

Pas lindjes së dy vajzave të mija të bukura,flokët e mia u rriten sërish, të gjata, ku edhe u ndjeva sikur nuk kam nevoj t’i kem të gjitha ne këtë botë sepse i kam.

Jam e bekuar, Kam shëndetin dhe të gjitha që vijnë pas shëndetit por t’i kesh të gjitha nuk ndjehesh sikur ke të gjitha brenda, por duke e ditur që kam donuar dlokët të cilat do t’i shkojnë dikujt që ka nevojë më shumë për to dhe do tjua rikthejë buzëqeshjen në fytyrën e tyre, më bën të lumtur.

Kjo është arsyeja pse i kam prerë’’ , është shprehur ajo. /Gazeta Express/