Emery jep lajmin e keq për tifozët e Realit

​Unai Emery beson se Neymar ka vetëm ndrydhje dhe do të jetë gati për ndeshjen ndaj Real Madridit në Ligën e Kampionëve.

Sulmuesi brazilian, Neymar lëndoi nyjën e këmbës së djathtë në ndeshjen e mbrëmshme ndaj Marseille, ku u larguar nga fusha në minutën e 77 duke qarë.

Por, sipas trajnerit Unai Emery, Neymar ka vetëm një ndrydhje dhe me shumë gjasë do të luajë ndaj Real Madridit në Ligën e Kampionëve.

“Nëse do më duhej të luajë kundër Realit tani, do të thoja se Neymar do të mund të luante. Në shikim të parë duket si ndrydhje. Do të ketë teste, por ne jemi optimist”, tha Emery për mediat franceze.

Ndeshja ndërmjet PSG-së dhe Real Madridit do të zhvillohet më 6 mars.