Sot ka ditëlindjen Elvana Gjata.

Artistja përmes llogarisë së saj Instagram ka ndarë një moment të veçantë nga ditëlindja e kaluar, pikërisht lansimin e albumit të saj ‘3’.

“Si sot një vit më parë… Gezuar ditëlindjen “3”

Faleminderit Pirro per muziken qe me dhurove e qe nuk te shteron kurre!

@pirrocako Thank you Darko for an amazing work on this project! @darkodimitrov”, ka shkruar Elvana.

Kujtojmë që më 14 shkurt në Shqipëri do të shfaqet premiera e komedisë “Dy gisht mjaltë” në të cilën vije ajo në rolin e aktores bashkë me Ermal Mamaqin./Indeksonline/