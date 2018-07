Vetëm pak ditë më parë këngëtarja Elvana Gjata ka publikuar bashkëpunimin e saj me reperin Ledri Vula dhe këngëtarin John Shahu, nën titullin “Mike”.

Duket se kjo kënga i ka pëlqyer mjaft deputetit socialist Erion Braçe.

Ai e ka publikuar këtë klip në profilin e tij në Instagram dhe krahas tij ka shkruar:

“Degjojeni! Degjoni liriken, zërat si melodi! Do bindeni qe ka gjera shume here me te bukura se lehjet e qenve! Dhe, nese do i ktheheni cdo qeni qe leh, do humbni gjera te tilla te bukura!”– përfundon Braçe në rrjete sociale.