Edhe pse një jetë në skenë, vitet kalojnë, Eli Fara vazhdon të mbetet më e bukur edhe se në të 20-at e saj.

Këngëtarja shqiptare ka arritur t’i mbijetojë tregut edhe në ditët e sotme ku çdo ditë sa vijnë e shtohen këngëtare të reja.

Së fundmi këngëtarja e njohur ka publikuar në profilin e saj në “Instagram” disa foto të 18 viteve më parë.

Në to shfaqet këngëtarja me flokët e gjatë e të drejtë si gjithmonë dhe me nje fustan me rripa.

Sic e shihni koha për të duket sikur ka ndaluar sepse ajo edhe sot kur i ka kaluar të 50-at është po aq e freskët dhe e bukur si 18 vjet më parë.

Eli Fara ka publikuar disa foto nga spektakli “12 ëndrra të një nate vere” ku ka performuar 18 vite më parë, ndërsa ka etiketuar producenten Vera Grabocka.