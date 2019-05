Është një femër me shumë stil dhe në çdo paraqitje arrin të rrëmbej vëmendje me dukjen dhe veshjet me shumë shije.

Bashkëshortja e këngëtarit të njohur, Ermal Fejzullahut, Ariana ka publikuar së fundi nja fotografi me të cilën ka shfaqur elegancë dhe dukej plotë sharmë në kostumin në të zeza.

Ariana dukej mahnitëse, atraktive dhe si çdo herë e buzëqeshur.

Kujtojmë që ditë më parë Ariana festoj ditëlindjen ndërsa së shpejti ajo dhe Ermali pritet të bëhen prindër për herë të katërt./Indeksonline/