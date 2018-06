Është e rrallë, por jo e pazakontë megjithëse vendasit e quajnë “pema që nxjerr gjak”

Bëhet fjalë për një pemë shekullore mes fshatrave Zavalinë të Elbasanit dhe Kabash të Gramshit, e cila prodhon një frut me lëng të kuq si gjaku.

Fruti është i ngjashëm me maranat në pamje të parë, megjithëse në shije është disi më ndryshe dhe e vëren lehtë diferencën.

Ky frut ka një lëng me ngjyrë të fortë, madje nëse bëni rrobat me të vështirë se hiqet.

Sipas banorëve, fruti është i ëmbël dhe me një shije të veçantë, transmeton “infoelbasani”. Të moshuarit e lidhin atë me disa besëtytni si “pema me gjakun e Krishtit”, apo të tjerë me “kurbanin e Muhamedit”.

Pavarësisht këtyre, frutat e pemës konsiderohen me vlera të larta për shëndetin dhe, për shkak të ngjyrës, kjo bëhet akoma më e besueshme. Është koha kur frutat janë pjekur, dhe mjaft banorë drejtohen për tek “pema e gjakut” për të shijuar frutat dhe për të konsoliduar shëndetin.

Sigurisht që kjo pemë nuk ndodhet vetëm në Elbasan, por që është shumë e rrallë në vendin tonë.