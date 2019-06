Edona Llalloshi përmes rrjeteve sociale ka bërë të ditur që po sjell një këngë të re.

Këngëtarja projektin e ri do ta publikojë së shpejti, ndërsa do ta sjell të shoqëruar edhe me videoklip.

Ishte vëllai i saj, Miloti, ai i cili postoi disa imazhe të Edonës, ku shkroi “Kenga ma e re u xhiru se shpejti me spot per ju”.

Mbetet të shihet se çfarë ka përgatitur kësaj radhe këngëtarja. /Lajmi.net/