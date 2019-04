Kur është fjala për këngë popullore, menjëherë na shkon mendja tek projektet e Sabri dhe Ermal Fejzullahut.

Babë e bir njihen si ndër këngëtarët më të dashur për publikun, dhe çdo herë janë qendër e vëmendjes me tekste të ndryshme muzikore.

Kjo karrierë, me shumë gjasë do të ndjeket brezë pas brezi.

Postimet në rrjete sociale nuk mungojnë asnëjherë nga Ermali, mirëpo sot ai ka publikuar një video mjaftë të ëmbël me vajzën e tij të vogël.

E veçanta e kësaj video është Era e cila këndon këngën “Zemër”, të Dhurata Dorës.

Duke parë talentin e saj në këtë moshë, Era me gjasë në të ardhmen do të bëhet një këngëtare me famë siç është babai dhe gjyshi i saj. /Kosovarja/