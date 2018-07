Kourtney Kardashian dhe i dashuri i saj, Younes Bendjima, kanë vazhduar me aventurën e tyre evropiane

Dy të dashuruarit qe më shumë se një javë ndodhen në pushime romantike në Italia, ku natyrisht se janë ndjekur nga paparacit.

buongiorno A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Jun 29, 2018 at 2:45pm PDT

Këtë fundjavë, ata janë parë në një jaht në brigjet e Portofinos së bashku me disa miq të tyre.

Edhe pse 39-vjeçare, ylli i “Keeping Up with the Kardashians” ka mahnitur me fizikun e saj.

Ndërkaq, i dashuri i saj 25-vjeçar gjatë gjithë kohës i ka qëndruar pranë.

Krahas miqve të tyre, me çiftin në Itali ndodhen edhe dy fëmijët e mëdhenj të Kourtneyt, Mason (tetëvjeçar) dhe Penelope (pesëvjeçare).

Pos marrjes së rrezeve, motra më e madhe e Kardashianëve është hedhur në ujë dhe ka notuar.