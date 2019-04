Ishte lajmi më i hidhur dhe aq trishtues për Francën e cila humbi një pasuri kaq të madhe siç është katedralja “Notre Dame”, shkruan “InfoKosova”.

Është kaq e dhimbshme të digjet një pasuri e tillë, katedralja është vizituar nga qindra njerëz nga mbarë bota.

Në mbështetje të Francës ishin të gjithë, me dhimbje dhe më të madhe përjetuan ata që vizituan këtë vend, njëra dër to është dhe Alketa Vejsiu, e cila flet për katedralen me kaq emocion. /InfoKosova/.