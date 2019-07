Nuk ka dilem se secili tenton që nëpërmjet veshjes të tregoj eleganc dhe bukuri,e sidomos femrat të cilat në këtë pjesë janë më të kujdesëshme.

Temperaturat e larta të verës, na detyrojnë që të zgjedhim veshje sa më komode, të lehta dhe sigurisht, kush nuk do që të duket bukur?!

E trendi i këtij viti, janë pantallonat e shkurtra, të pëlhurës e llanit, me ngjyra e qëndisje dhe ty këtu ndonjë rrip i punuar me fije kashte në mes.

Se sa trendi janë këto veshje, na e kujtoi sot edhe Liberta Spahiu, e cila ka publikuar disa fotografi në Instagramin e saj, me një “jumpsuit” në ngjyrë okër, të kombinuara me një kapele kashte dhe në palë papuçe me rripa të stilit “gladiator”.

Një palë pantallona si këto të Libertës, duhet t’i keni patjetër në dollapin tuaj, sepse janë shpëtimi i kësaj vere përvëluese!