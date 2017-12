Edhe Jordi Alba u shfaq me vepra artistike, e poshtëroi Modricin

Se dita e shtunë ishte e Barcelonës, këtu dyshime nuk ka.

Por, gjiganti katalanas kishte punë të lehtë ndaj Real Madridit që ishte inept në secilin aspekt dhe moment të takimit në El Clasico.

Në një moment gjatë takimit ishte Jordi Alba ai që me një lëvizje mjeshtërore arriti të realizonte rrjedhën e aksionit pa problem.

Ai futi topin me shumë klas nën këmbët e Luka Modricit, i cili nuk ishte në elementin e tij.

Kur edhe lojtari më efektiv i Realit dështon, atëherë rezultati nuk duhet të befasojë askënd.

Jordi Alba has opened another tunnel this week, this time he named it Modric pic.twitter.com/00PQyyDnUs

— El Máestro (@ElMaestrofcb) December 23, 2017