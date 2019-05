Rrjetet sociale po vërshojnë nga fotosesione të maturantëve, ndërsa si gjithmonë janë femrat ato që bien në sy me dukjen e tyre, e disa nga to edhe duke e tepruar.

Duke ironizuar me maturantet e reja, humoristi kosovar, Rasim Thaçi i njohur si Cima ka postuar një fotografi në llogarinë Instagram, teksa shihet me make up në fytyrë e frizurë.

“Per mbremje mature tag shokun qe e ben maturën”, ka shkruar aktori./Indeksonline/