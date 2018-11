Oriola Marashi është padyshim një prej modele më të përfolura të showbizit shqiptar.

Ajo ngjall gjithnjë polemika tek ndjekësit në rrjetet sociale me fotot e nxehta që poston.

Kritikuesit e saj janë të shumtë po ashtu edhe ata që e admirojnë për format e saj.

Modelja uroi ditën e djeshme festën e flamurit me një foto me bikini nga Dubai, ku ndodhet momentalisht.

Ajo e postoi me përshkrimin:

“Meqenese jeta dhe siguria e secilit eshte e lidhur me fatin e te gjith atyre qe, se bashku, formojne kombin, do te na donte shpirti qe cdokush te sakrifikoje pese minuta ne njezet e kater ore dhe te hetoje nga thellesia e vetes se tij se c’sherbim ka bere per shoqerine dhe c’te mire mund t’i beje kesaj shoqerie qe quajme komb:“Me duaj cdo dite , jo vetem sot”-“Tha shqiperia!” Gezuar datelindjen!”.

Një komentuese e ka masakruar keq modelen për mënyrën se si ajo kishte vendosur të uronte për festën dhe kjo e fundit i ka replikuar në komente.

Komentet

Vajza: Tamam foto per 28-29 nentor ik mi idjote se le nam je tu vdek per icik vemendje edhe bythen na e nxjerr per festen e flamurit.

Oriola: Më fal po a e din të shpisë?