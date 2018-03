E tmerrshme! Ka 3 vjet që nuk bën seks me gruan, arsyeja do ju shokojë

Një 30-vjeçar i ka shkruar një letër psikologes së britanikes “The Sun” duke i treguar një problem që ka me bashkëshorten e tij, me shpresën se ajo do t’i japë një këshillë që do t’i vijë në ndihmë.

Letra e tij:

Kam tre vjet që nuk kam bërë seks me bashkëshorten.

Unë jam 30 vjeç ndërsa ajo është 25 dhe kemi një vajzë 3 vjeçe. Shtatzënia ka ndodhur 6 muaj pasi ne ishim lidhur, dhe që në muajin e 5-të që ne shkëputëm marrëdhënien seksuale, gruaja nuk më ka lejuar kurrë më deri sot.

Kur e pyes se përse nuk dëshiron që ta bëjmë, ajo më thotë se është shumë temë banale kjo e seksit dhe se i duket diçka e shpifur.

Nuk arrij ta kuptoj përse ma bën këtë, por duket se lidhja jonë nuk do të rezistojë dhe për shumë gjatë nëse vazhdojmë kështu”.

Përgjigjja e psikologes:

Sigurisht që marrëdhënia seksuale për njerëzit që janë adult dhe që kanë një raport me njëri-tjetrin është diçka tejet normale dhe e rëndësishme për mbarëvajtjen e raportit.

Duhet të flisni hapur me partneren dhe ta pyesni më hollësisht se përse ka arritur në këtë përfundim.

Mos ndoshta ajo nuk e ka pëlqyer seksin as në fillim, apo ndoshta mos ka pasur ndonjë situatë të pakëndshme gjatë aktit?!

Për këto dhe shumë të tjera ju duhet të flisni me njëri-tjetrin dhe të mundoheni që t’i jepni një zgjidhje kësaj pjese, pasi është e rëndësishme për martesën tuaj.