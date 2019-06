Se e bën atmosferë kudo që ndodhet as që vihet në dyshim.

Me zërin e saj të mrekullueshëm Remzie Osmani ka përcjellur shumë gjenerata, duke realizuar projekte të shumta që janë dëgjuar e vlerësuar çdoherë.

Publikun shqiptarë e ka bërë për vete duke prekur tema të qëlluara në këngët e saj.

E përveç angazhimeve në projektet muzikore, Remzia është shumë e kërkuar edhe në ahengje të ndryshme familjare brenda dhe jashtë Kosovës.

Kjo për faktin se kudo që është prezente, e ndezë vendin me energjinë dhe zërin e saj të pazëvendësuar.

Se do e kall edhe sonte Tiranën e thotë Remzia përmes një storie që ka ndarë në Instagram.

Ajo së bashku me vëllaun e saj Nexhatin do të përformojnë në një amfiteatër në Tiranë, ku pritet të jetë një mbrëmje që do të mahet mend./Kosovarja/