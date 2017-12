Nëse Emily Ratajkowski u kritikua sepse pozoi me të brendshme seksi mbi një tavolinë me makarona, paramendoni se çfarë do të thonë “gojët e liga” për dy modelet me famë të cilat i hoqën të gjitha.

Bella Hadid dhe Taylor Hill u shfaqën plotësisht të zhveshura në një foto për “Vogue Italia”.

Vajzat shihen mbi një tavolinë me ushqim teksa mbulojnë me delikatese pjesët intime.