Emina Cunmulaj është një ndër shqiptaret më të njohura ne rrafsh boteror ne fushen e modelimit nuk i ka shpetuar kunjave te ndjekesve te saj ne rrjete sociale

Një komentues i ka permendur poshtë një fotoje që ajo ka postuar në Instagram, masen modeeste te gjoksit të saj

“Po gjoksin ku e le”, i shkruan komentuesi.

Por shqiptarja nga Mali i Zi i eshte përgjigjur me një dyzim të rrallë: edhe me Arogancën e një gruaje që ka marrë një burrë super të pasur edhe me përunjësinë e një nëne.

“Aty në aeroplanin privat e kam lënë.

Mos u bë merak motra se ai gjoks ka ushqyer dy fëmijë!”, i përgjigjet ajo.

Emina ka qenë në qendër të kritikave për martesën e saj me një pasanik iranian, që është shumë më i madh se ajo në moshë.