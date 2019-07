Edhe pse tentuan që ta kenë më private dasmën, ajo ende pa filluar zgjoj kurreshtje të madhe, ndërsa mbrëjmen e dasmës u mbuluan rrjtet sociale me foto dhe video të çiftit.

Reperi Asdren Gjikolli dhe moderatorja bukuroshe Elita Rudi, kurorëzuan dashurinë e tyre me martesë në një vend në Periferi të Prishtinës, me 21 shtator të vitit 2018-të.

Dasma siç pritej ishte e madhe, plot fytyra V.I.P, e ndonëse çifti tentuan ta mbanin më private, e tërë ngjarja ishte live ngado në rrjete sociale.

E një të përbashkët Gjiko do ketë tani e tutje me Bleron.

Këngëtari Muharremi, martohet këtë vit me modelen Afrona Dika, me 21 Shtator të këtij viti, po ashtu në një dasmë V.I.P me qindra të ftuar, me mijëra euro të shpenzuara dhe buzë detit.

Të dyja çiftet, përvjetorin e martesës do e kenë të njëjtë tash e tutje…