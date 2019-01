E ashtuquajtura këngëtare, Linda Morina, është ndër personat më të përfolur.

Edhe përkundër faktit se shahet e kritikohet vazhdimisht, ajo nuk ndalet me ‘veprimtarinë’ e saj.

Gjithashtu, shumë aktive është edhe në rrjetet sociale me postime të ndryshme të cilat përcjellen me shumë komente e ‘taga’ nga qytetarët, disa me komente negative e të tjerë me qesharake.

Sot Linda ka befasuar të gjithë me një postim, ku ka publikuar një foto nga shkolla e mesme.

“Foto kur kam mbaruar shkollen e mesme”- ka shkruar Linda në postimin e saj.