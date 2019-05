Rep muzika në vendin tonë ka marrë shumë hovë dekadën e fundit, shkruan “InfoKosova”.

Po pëlqehet e po dëgjohet shumë, madje edhe reperët po pëlqehen jashtzakonisht si për mënyrën e paraqitjes së tyre ashtu edhe për “repovatjen” që e bëjnë.

Ndër më të komentuarit ditëve të fundit janë Majk dhe Mozzik, jo për ndonjë bashkëpunim, por për gjërat që bëjnë qoftë në muzikë apo edhe në jetën e përditshme.

E kur jemi tek përditshmëria e tyre, para pak ditësh Majk kishte ndryshuar frizurën, duke bërë flokët biond, ai u komentua pozitivisht dhe fansat e lavdëronin dhe i thonin se po duket bukur, por kjo nuk do të thotë se është e vërtetë edhe për ata që nuk e duan, ngase kishte dhe nga ata që i thonin se fare nuk po i shkon kjo ngjyrë në flokë.

E pas pak ditësh, pikërisht sot, edhe Mozzik na shfaqet me po të njëjtën ngjyrë në flokët e tij.

Nuk dihet nëse dy reperët këtë gjë e kanë bërë me marrëveshje, apo thjesh Mozzikut i ka pëlqyer ngjyra e Majkut dhe ka vendos që edhe ai të bëhet si ky i fundit!

Se si do të vazhdojnë me frizurat e me ngjyrën e flokëve të tyre dy reperët mbetet ta shohim, por ne sollëm sonte këto dy fotografi të tyre që t’i shihni dhe të vendosni ju se cilit po i rrinë më mirë floktë biond?!/InfoKosova/