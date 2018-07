Me siguri të gjithë e mbani mend aktoren Alina Boz në rolin e “Hazallit” në serialin turk “Fate të kryqëzuara”

Pas suksesit të serialit ‘Fate të kryqëzuara’, Hazall po vazhdon karrierën e saj si aktore dhe qëndron shpeshherë aktive edhe në profilin e Instagram.

Së fundmi ka postuar disa foto ku duket shumë ndryshe.

Hazall ka pozuar përpara kamerës me një look të ri me flokët brune dhe të gjatë deri mbi supe, siç nuk e kishim parë ndonjëherë.

Me siguri, do jetë duke punuar për ndonjë projekt të ri, i cili me siguri do të bëhet publik së shpejti.