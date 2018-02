E marta në Kosovë: Kryeministri i Malit të Zi vjen në Prishtinë

Çfarë do të ndodhë më 6 shkurt në Kosovë?

Një vizitë në Kosovë e kryeministrit të Malit të Zi do të jetë ngjarja kryesore e ditës, të martën.

Dushko Markoviq do të mbërrijë në mëngjes në Kosovë, teksa vendi ende nuk po arrin ta zgjidhë çështjen – tashmë të brendshme – të Demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.

Shefin e ekzekutivit malazias do ta presë në Aeroportin e Prishtinës, zëvendëskryeministri i parë i Kosovës, Behgjet Pacolli.

Ndërkaq, Markoviqit do t’i bëhet pritje me nderime shtetërore në Prishtinë, rreth orës 8:30, nga kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj.

Më pas, Markoviq e Haradinaj do të zhvillojnë një takim, në zyrën e shefit të ekzekutivit kosovar.

Një orë më vonë, kryeministri malazias do të pritet në një takim nga kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, në zyrën e tij.

Gjatë ditës, në Kuvendin e Kosovës do të ketë edhe zhvillime të tjera. Do të mbajnë mbledhje disa komisione parlamentare.

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi do të mblidhet për të shqyrtuar në parim Projektligjin për Inspektoratin e Arsimit.

Ndërkaq, Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës do të mblidhet për të diskutuar rreth zhvillimeve në Inspektoratin Policor të Kosovës. Do të marrë pjesë edhe ministri i Punëve të Brendshme, Flamur Sefaj, i cili do të raportojë para Komisionit.

E, Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit do të mblidhet për të shqyrtuar ndryshim-plotësimet në Ligjin për Prokurorinë e Shtetit dhe në Ligjin për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror.

Ndër ngjarjet e tjera të ditës do të jetë edhe një konferencë e Lëvizjes Vetëvendosje. Kryetari i VV’së, Albin Kurti, dhe shefi i Grupit Parlamentar të VV’së, Glauk Konjufca, do të flasin para kamerave të mediave, në selinë e partisë. Nuk është bërë e ditur arsyeja e thirrjes së kësaj konference.

Po ashtu, të martën, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit do të organizojë konferencë, me ç’rast zyrtarisht do të njoftojë për themelimin e Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore.

Ndërkaq, në Qendrën Informative dhe Kulturore të Bashkimit Evropian, në Prishtinë, do të transmetohet drejtpërdrejt prezantimi i strategjisë së re të BE’së për Ballkanin Perëndimor, që do të bëhet në Strasburg nga kreu i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker.

Pas prezantimit të strategjisë nga Juncker, dhe një paraqitjeje për media nga shefja për diplomaci e BE’së, Federica Mogherini, dhe komisionari për zgjerim, Johannes Hahn, shefja e BE’së në Kosovë, Nataliya Apostolova, do t’i përgjigjet pyetjeve të gazetarëve në Prishtinë.