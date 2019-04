Ajsi Xhaxhaj është një ndër femrat më simpatike dhe më të komentuara në showbizzin shqiptar edhe pse mban një profil të ulët në publik.

Herë pas here në profilin e saj në Instagram, ajo ka publikuar foto me partnerin e saj misterioz, ndërsa së fundmi është pyetur nga ndjekësit nëse do të kemi ndonjë fejesë nga aktorja.

“Kur do të fejohesh?”- e pyet ndjekësi, të cilit Ajsi ja ka kthyer duke qeshur:

“Aty e kemi, nuk na ikën.”- duke publikuar edhe një foto ku ka pozuar me dorën e të dashurit të hedhur mbi sup.