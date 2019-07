Kanita tanimë është një vajzë e rritur, sot është një ditë e veçantë për të.

Kanita sot feston ditëlindjen e saj të 18-të, këngëtarja nga Shkupi edhe pse e re në moshë ka arritur të bëj publikun për vete.

Ajo tashmë ka filluar ta marr urime nga familjarët, kolegët, dhe nga gjithë shoqëria të cilat po i publikon në llogarinë e saj në Instagram.

18-vjeçarja famën më të madhe mori me paraqitjen e saj impresionuese tek ‘Kënga Magjike’ me këngën ‘Sjemi Ne’ të cilën më pas e ribëri me N.O.A.H. /Lajmi.net/