Rita Ora përsëri është shfaqur plot stil derisa kësaj here është parë duke ecur me një veshje të zakonshme rrugëve të New Yorkut

Ajo arriti që të jetë në listën e të pasurve javën e kaluar në të famshmen “The Sunday Times”.

Por, dje (e premte), Rita Ora është dukur e buzëqeshur dhe plot stil derisa është parë e veshur me atlete duke ju ofruar aeroportit JFK në NYC.

Ylli 28 vjeçar, po ashtu shkëlqej kur u largua nga Big Apple ku mori pjesë në mbrëmjen prestigjioze të Met Gala. /GazetaExpress/