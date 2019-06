Vajza e Remzie Osmanit nuk është se ka qenë shumë e njohur për publikun.

Riola Hamzaj gjithmonë ka zgjedhur të jetë sa më e tërhequr nga mediat dhe të mos bëhet fytyrë e ndjekur sikur e ëma.

Kjo gjë ndodhi vetëm deri sa iu martua vëllau.

Që nga martesa e tij, fytyra e saj u mediatizua dhe po përcjellet në çdo hap që bën.

Riolën, kryesisht e kemi parë duke u marrë me studimet e saj dhe duke e drejtuar shkollimin në mënyrën më të denjë.

Tani, me sa duket është edhe në përfundimin të fakultetit dhe shumë shpejt pritet të diplomojë.

Me këtë rast, ajo ka realizuar disa fotografi dhe me sa shihet do të bëhet absolventja më e bukur e këtij viti.

Shikojeni edhe ju dhe binduni. /Kosovarja/