Dymbëdhjetë yjet për të cilët ne nuk dëgjojmë më

Një rol i fortë i paharrueshëm mund të bëhet lehtësisht jo vetëm një triumf, por edhe një mallkim që është i vështirë për tu çliruar.

Bright Side së fundmi solli një listë duke kujtuar aktorë që na kënaqën, por pastaj u zhdukën nga pikëpamja jonë për shumë vite. Dhe, sigurisht, do t’ju tregojmë pse ndodhi kjo.

Jennifer Grey, ‘Dirty Dancing’, 1987

Filmi ‘Dirty Dancing’ është bërë me të vërtetë legjendar, dhe kështu ka karakterin kryesor të interpretuar nga Jennifer Gray. Ajo dukej si fillimi ideal i një karriere, por aktorja nuk u bë vërtet e famshme. Ndoshta ju e keni parë atë në ekran që nga viti 1987, për shembull, në serinë ‘Friends and House M.D’. Ju nuk mund ta njihni atë për shkak të një ndryshimi në hundë. “Unë shkova në sallën e operacionit si një njeri i famshëm dhe nuk njihesha nga askush”, tha Gray.

Edward Furlong, ‘Terminator 2: Judgment Day’, 1991

Në fëmijëri, Edward Furlong luajti me sukses John Connor në vazhdim të ‘Terminatorit’. Ai mori një çmim ‘MTV Movie’ dhe një çmim ‘Saturn’ për rolin. Pas kësaj, ai u shfaq në filma të tjerë të rëndësishëm si ‘Historia Amerikane X’ me Edward Norton dhe Detroit Rock City. Por në vitet 2000, karriera e aktorit shkoi në rënie, dhe ai mori alkoolin dhe drogën. Gjithçka mund të ketë ndryshuar me rolin e të rriturit John Connor në ‘Terminator 3’, por Furlong nuk ishte përfshirë në projekt.

Robert Patrick, ‘Terminator 2: Judgment Day’, 1991

Një yll tjetër i boksit të James Cameron është Robert Patrick, i cili luajti shkëlqyeshëm terminatorin “e keq”, T-1000. Robert Patrick vazhdon të luajë në filma dhe që nga sot ka kryer më shumë se 100, duke përfshirë “Ura për në Terabithia” dhe “Walk the Line”. Por akoma, kur e shohim atë në ekran, ne zakonisht bërtasim, “Ah! Terminator i lëngët! ”

Mary-Kate and Ashley Olsen, ‘It Takes Two’, 1995

20 vjet më parë, e gjithë bota i adhuronte ata në filmin e fëmijëve. Filmi i tyre i fundit ishte ‘New York Minute’ në vitin 2004, i cili duhej të hapte rrugën për botën e filmit të rritur, por kjo nuk ndodhi – dhe karriera e tyre aktive u mbyll shumë. Por Ashley dhe Mary-Kate u bënë dizajnere. Nga rruga, për momentin, motrat Olsen janë binjakët më të famshëm në planet. Fakti qesharak: ato gjithashtu kanë një motër më të vogël, Elizabeth, e cila tani po sfidon Hollywoodin!

Jason Mewes, ‘Jay and Silent Bob Strike Back’, 2001

Ky djalosh luajti rolin e Jayt në filma të njohur për aventurat e “Jay dhe Silent Bob”. Ajo rezulton se Mewes hyri në kinema për shkak të shokut të tij, regjisorit Kevin Smith (atij që luajti Bobin). Ai u përpoq për të shpëtuar Mewes nga varësia e drogës dhe e ftoi atë për të xhiruar në filmat e tij, duke përfshirë Dogma dhe Clerks. Jason ka vepruar edhe në filma për regjisorë të tjerë, por ende ka mbetur i hidhur për të gjithë.

Carrie-Anne, ‘Moss The Matrix’ 1999

Pas trilogjisë së Matricës, Carrie-Anne Moss ishte në kërkesë të lartë, dhe ju mund ta keni parë në filmat ‘Memento’ dhe ‘Chocolat’. Por roli i një vajze të ashpër hakerësh doli të jetë aq e fortë dhe e dukshme sa ishte e vështirë të mundohej. Shpresojmë, një ditë Moss do të arrijë ta bëjë këtë. Disa aktorë veshin syze dielli për t’u fshehur nga paparacët. Moss tha se ajo nuk e bëri këtë sepse ajo u njoh me ta.

Mark Hamill, ‘Three episodes of the Star Wars saga’, 1977–1983

Roli super i famshëm i Luke Skywalker gjithashtu luajti një shaka mizore me aktorin: regjisorët nuk donin t’i jepnin role kryesore pasi e shihnin atë ekskluzivisht si një Jedi nga saga intergalaktike. Hamilli ra në depresion dhe u afrua me role sekondare. Shumë aktorë që luanin në franshizat sensacionale e gjetën të vështirë të heqin qafe etiketën që mbërthyen tek ata. Por disa e bëjnë këtë: Harrison Ford, Natalie Portman dhe Emma Watson, për shembull.

Jake Lloyd, ‘Star Wars: Episode I — The Phantom Menace’, 1999

Kolegu i Markut nga ‘Star Wars’ gjithashtu urren rolin e tij të famshëm. Aktori tha: “Klasët e mia më kërkuan: ata imitonin zërin e dritares sa herë që më panë mua, ishte e tmerrshme, jeta ime në shkollë u kthye në ferr dhe gjithashtu duhej të jepja 60 intervista në ditë.” Vitet e mëvonshme të Lloydit nuk ishin të mëdha: ai kishte probleme me policinë dhe shëndetin e tij mendor.

Mischa Barton, ‘The O.C.’, 2003–2007

Ylli i O.C. papritmas u bë shumë popullor, por pastaj diçka shkoi keq. Barton gjithashtu mori varëshme që e bënin rrugën e saj për famë edhe më të vështirë. Deri më sot, Barton vazhdon të luajë në filma. Ajo është gjithashtu vetëm 31 vjeçe, kështu që ne me të vërtetë dëshirojmë të besojmë se ajo do të zgjidhë problemet e saj dhe atë më të mirën e saj.

Sarah Michelle Gellar, ‘Buffy the Vampire Slayer’, 1997–2003

Sarah Michelle Gellar u bë i famshëm në vitet ’90 për shkak të roleve të saj në filmat horror. Më i famshëm prej tyre ishte roli i vampirit Buffy vrasës. Si rezultat, drejtorët nuk mund ta perceptojnë aktoren në veçanti nga zhanri i filmave horror të të rinjve, dhe ofertat u bënë më pak. Kundër sfondit të tyre, del një punë: Veronica vendos të vdesë, bazuar në romanin e Paulo Coelho. Gellar gjithashtu ka luajtur Daphnen në filmat ‘Scooby Doo’. Në vitin 2000, aktorja u martua me bashkë-yllin Freddie Prince Jr. Ata kanë dy fëmijë.

Wesley Snipes, ‘Blade’, 1998

Një tjetër luftëtar vampir është Blade, i luajtur nga Wesley Snipes. Aktori duket se është zhdukur. Rezulton se në vitin 1999 ai filloi fshehjen e të ardhurave të tij, u akuzua si një shpërdorues keqdashës dhe u dënua me tre vjet burg. Në vitin 2013, ai u lirua dhe, jemi të lumtur të themi se vazhdon të jetë aktiv në xhirime filmash.

Macaulay Culkin, ‘Home Alone’, 1990 – ‘Home Alone 2: Lost in New York’, 1992

Lista e aktorëve të hedhur në harresë do të ishte e paplotë pa Macaulay Culkin. Pas ‘Home Alone’, ai u bë një nga aktorët më të suksesshëm. Ai u përzgjodh me dëshirë dhe u shfaq në videon muzikore të Michael Jackson, ‘Black or White’. Babai i aktorit, gjatë negocimit të kontratave të djalit të tij, i bëri prodhuesit të merrnin edhe fëmijët e tjerë. Ky ishte një gabim, pasi Çulkin ndaloi të merrte pjesë. Si një i rritur, Çulkin u përball me shumë probleme: të dy motrat e tij vdiqën, ai divorcoi gruan e tij, u bë i varur nga ilaçet kundër depresionit dhe mori një dënim. Tani ai punon si DJ, duke performuar ndonjëherë në filma. Ai gjithashtu ka firmën e tij: ‘Pizza Underground’.