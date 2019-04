Duda ka treguar se gruan e ka krahun më të fortë.

Reperi Duda e ka publikuar në Instagram një foto me gruan e tij, shkruan lajmi.net.

Pranë imazhit të postuar Duda i ka shkruar disa fjalë me të cilat lë të kuptohet se bashkëshorten e tij e ka krahun e tij të fortë.

“Thojn çdo i fort e ka ka njo tfort mbrapa. Per tmira e per tkshija sbashku me dekada… Partnerja e jetës, partnerja e krimit”, ka shkruar ai pranë imazhit.

Sa i përket projekteve muzikore, kënga e fundit e publikuar nga Duda është “Ti harrove” në duet me B-Genius.