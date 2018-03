Dua Lipa vajzë tejet elegante, grimohet vet por shkëlqen nga bukuria

Edhe pse nuk ka shumë kohë që i është futur botës së muzikës, ajo ka arritur t’i prek majat e famës duke u bërë një prej vajzave më të përfolura të momentit, e njëherësh edhe një prej zërave më të fuqishëm të grave në botë

Dhe tani, Dua Lipa ylli shqiptar me prejardhje nga Kosova, vazhdon ta shijoj në maksimum kulmin e famës së saj.

Krijuesja e hitit “New Rules” e cila për një periudhë të shkurtër u bë sensacion i mediave, duke arritur njëherësh të bëhet gruaja më e transmetuar e vitit 2017-të, po vazhdon turnet e saj në botë për t’i befasuar me performance të gjithë ata që e duan.

Ajo në llogarinë e saj në “Instagram” aty ku ndiqet nga më shumë se 8 Milionë ndjekës, ka publikuar dy fotografi teksa shihet para pasqyrës duke u grimuar.

Me një palë sutjena ngjyrë kashte, dhe me pantallona ngjyrë blu të hapur, këngëtarja ka çmendur të gjithë si me performancën, ashtu edhe me dukjen, në Melbourne të Australisë.

Kujtojmë që ylli shqiptar, në këngën e fundit që e ka publikuar, ka marrë mbi 140 milionë shikime.

Kënga ka një klip shumë futuristik, dhe shumëkush është mahnitur nga performanca e këngëtares shqiptare në videoklip.

Kënga titullohet “IDGAF” dhe është më shumë një mesazh ndaj ish-të dashurit, i cili mundohet t’i rikthehet lidhjes.