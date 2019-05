Prej disa kohësh Dua Lipa ka zgjedhur një stil të ri më ekstravagant për t’iu prezantuar ndjekësve të saj.

Në postimet e fundit e kemi parë këngëtaren me origjinë shqiptare që të shkaktojë vërtet bujë me fotot ku gjoksi i saj del i mbuluar me një yll e deri tek kjo e sotmja ku qartazi Dua nxjerr në pah të brendshmet.

E mbuluar në një robdeshambër , në foton bardh e zi dhe flokët e fryra, këngëtarja qartazi ka kapur diçka në dorë, që duken si të brendshmet e saj.

Të shumta ishin reagimet e fansave , të cilët thanë se këto foto janë me të vërtetë provokative, por kishte dhe nga ata që e inkurajonin këtë stil të ri ekstravagant të këngëtares, në një fazë të re të jetës së saj.